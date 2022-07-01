«Митцубиси» и «Пежо 206» столкнулись в Калужской области

В пятницу, 1 июля, в Обнинске произошла авария, об этом сообщает ГУ МЧС Росси по Калужской области.

В 8 часов утра на 109 км автодороги М-3 «Украина» столкнулись два автомобиля: «Митцубиси» и «Пежо 206».

В результате ДТП пострадали несколько человек. Тяжесть травм пострадавших и причины аварии уточняются.

– На месте работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, – уточняет МЧС. – Для ликвидации последствий ДТП от МЧС привлекались 3 человека и 1 единица техники.

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