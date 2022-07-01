В Калуге сгорел автомобиль

В пятницу, 1 июля, стало известно о ночном пожаре в Калуге. ГУ МЧС России по Калужской области сообщают, что около 1 часа 50 минут поступила информация о горящем автомобиле на улице Садовая в СНТ «Карьерный».

Пострадавших при происшествии нет, но сам автомобиль, по предварительным данным, выгорел полностью.

Причины пожара уточняются.

— Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 4 человека, 1 единица техники, – уточняют в МЧС. - На место направлен инспектор ГПН.

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