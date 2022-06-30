Жилой дом сгорел сегодня утром в Калужской области

В четверг, 30 июня, ГУ МЧС России по Калужской области сообщает об утреннем пожаре в Малоярославецком районе.

Около 7 часов 30 минут огнем был охвачен деревянный дом на улице Шишкина в деревне Кудиново.

В результате происшествия пострадавших нет. Причины пожара предстоит установить.

— Всего к ликвидации пожара привлекались 7 человек, 2 единицы техники, – уточняют в МЧС. – На место направлен инспектор ГПН.

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