Жилой дом сгорел сегодня утром в Калужской области
В четверг, 30 июня, ГУ МЧС России по Калужской области сообщает об утреннем пожаре в Малоярославецком районе.
Около 7 часов 30 минут огнем был охвачен деревянный дом на улице Шишкина в деревне Кудиново.
В результате происшествия пострадавших нет. Причины пожара предстоит установить.
— Всего к ликвидации пожара привлекались 7 человек, 2 единицы техники, – уточняют в МЧС. – На место направлен инспектор ГПН.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.