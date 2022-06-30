В Калужской области чиновник заплатит 5000 рублей за игнорирование граждан

Штраф в размере 5000 рублей заплатит должностное лицо администрации сельского поселения под Малоярославцем. Об этом сообщает прокуратура Калужской области в четверг, 30 июня.

Прокуратура Малоярославецкого района провела проверку и выявила нарушения при работе с обращениями.

- В интернет-приемную администрации поселения и непосредственно в администрацию поселения поступили письменные обращения граждан. Однако ответы на указанные обращения должностным лицом органа местного самоуправления в установленный законом 30-дневный срок не даны, - говорят в ведомстве.

В отношении виновника возбуждено дело об административном правонарушении.

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