В Калужской области в аварии пострадали люди и дерево

Вечером среды, 29 июня, в Корекозево Перемышльского района столкнулись «Лада Приора» и грузовая «Газель».

Точные обстоятельства ДТП еще устанавливаются, но ГУ МЧС по Калужской области уже сообщает о пострадавших, не сообщая о тяжести полученных травм.

Известно, что после столкновения с легковушкой грузовичок врезался в дерево и сломал его.

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