В Калужской области неизвестный сломал плиту с изображением солдата на братской могиле

Во вторник, 28 июня, прокуратура Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении памятника в Дзержинском районе.

Несколько дней назад в деревне Рудня Дзержинского района неизвестный зашел на территорию воинского захоронения «Братская могила» и сломал гранитную плиту с изображением солдата и ордена Отечественной войны с георгиевской лентой.

Полиция проводит мероприятия по розыску виновного. Прокуратура взяла на контроль расследование дела.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.