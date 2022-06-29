В Товарково в карьере утонул мужчина

Во вторник, 28 июня, около 17 часов 20 минут вечера в карьере поселка Товарково Дзержинского района на поверхности воды очевидцы заметили тело человека. Ою этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области.

Погибшего достали на берег и передали сотрудникам полиции.

По предварительной информации, причиной гибели мужчины стало купание в неположенном месте в состоянии алкогольного опьянения.

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