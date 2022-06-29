«Део» и «Шевроле» не смогли разъехаться в Калужской области
Во вторник, около восьми часов вечера, в городе Жуков Калужской области произошла авария.
На улице Рогачева столкнулись две транспортных средства: автомобиль «Део» и «Шевроле».
По предварительным данным, столкновение произошло на перекрестке, после удара «Шевроле» выбросило на пешеходную зону.
В результате происшествия пострадал человек. Тяжесть травм пострадавшего и причины аварии уточняются.
— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники, – сообщают в МЧС.
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