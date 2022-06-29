Человек пострадал при пожаре в Калужской области

В среду, 29 июня, поступило сообщение о пожаре в Малоярославецком районе, об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области.

Около 12 часов ночи загорелся двухквартирный жилой дом на улице Центральной в селе Спас-Загорье.

Сообщается, что один человек пострадал. Тяжесть травм пострадавшего и причины возникновения пожара уточняются.

— Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 12 человек, 3 единицы техники, – уточняет ведомство. – На место направлен инспектор ГПН.

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