Массовая авария произошла в Калужской области

Во вторник, 28 июня, в 15:40 на 120 км автодороги М-3 «Украина» произошла крупная массовая авария, об этом сообщает УГИБДД Калужской области.

Столкнулись 4 автомобиля: «Пежо», «Ситроен», «Киа» и «МАН».

По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля «МАН», двигаясь в правой полосе, въехал в стоящий «Пежо Партнер», под управлением 23-летнего молодого человека.

Его автомобиль отбросило в «Ситроен», 43-летний водитель которого вышел из автомобиля и в момент удара стоял между своей машиной и «Пежо».

По инерции, «Ситроен» отбросило в следующий, третий, автомобиль - «Киа Соренто», которым управлял 31-лений водитель.

От сильного удара на месте погиб 43-летний водитель автомобиля «Ситроен», который стоял между машинами, принявшими на себя основной удар автомобиля «МАН».

Водитель «Пежо Партнёр» пострадал. По словам очевидцев, его в тяжелом состоянии забрал вертолет санавиации.

Тяжесть состояния водителя «Пежо» уточняется.

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