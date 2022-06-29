Ночью в Калужской области горел жилой дом

В среду, 29 июня, в Дзержинском районе загорелся жилой дом, об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области.

Ночью, около 2 часов 30 минут поступило сообщение о пожаре на улице Матросова в городе Кондрове.

При пожаре никто из людей не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.

— Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 12 человек, 3 единицы техники, – уточняет ГУ МЧС России. – На место направлен инспектор ГПН.

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