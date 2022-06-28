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Двоих детей за один день сбили на пешеходных переходах в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.06.2022 15:30 0 369
Двоих детей за один день сбили на пешеходных переходах в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 27 июня, в Обнинске под колеса автомобилей в разное время попали два пешехода.  Подробности во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, в 15 часов 10 минут на улице Энгельса 64-летняя женщина, управляя автомобилем Тойота, ехала по регулируемому перекрестку. Поворачивая направо, наехала на девочку 10 лет, переходившую дорогу по зебре на зеленый свет. Девочка доставлена скорой помощью в приемное отделение ФГУЗ КБ-8. Ее госпитализировали в травматологическое отделение.

Спустя пару часов на улице Усачева 68-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан» наехала на пятилетнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении матери.

Мальчик также доставлен бригадой скорой помощи в приемное отделение ФГУЗ КБ-8, где госпитализирован в травматологическое отделение.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.06.2022 15:30 0 369
Тэги: дтп происшествия гибдд
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