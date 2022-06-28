«Мазда» и «Хендай» столкнулись в Калужской области
Во вторник, 28 июня, около 10 часов 50 минут в Боровском районе произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области.
В деревне Лапшинка столкнулись два автомобиля: «Мазда» и «Хендай».
В результате происшествия пострадал человек. Тяжесть травм и причины аварии уточняются.
— На месте работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, – уточняет ГУ МЧС.
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