В Калужской области произошло два случая наезда на пешеходов
В понедельник, 27 июня, в Обнинске под колеса автомобилей в разное время попали два пешехода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области.
Около 15 часов 20 минут на улице Энгельса наукограда произошло ДТП. Автомобиль «Тойота» наехал на пешехода. В результате происшествия пострадал один человек.
Спустя два часа на улице Усачева в Обнинске человек оказался на пути автомобиля «Ниссан».
Оба происшествия произошли в зоне пешеходных переходов. В обоих случаях пострадавшим потребовалась помощь медиков. Тяжесть травм и причины ДТП устанавливаются.
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