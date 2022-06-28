В Калужской области произошло два случая наезда на пешеходов

В понедельник, 27 июня, в Обнинске под колеса автомобилей в разное время попали два пешехода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области.

Около 15 часов 20 минут на улице Энгельса наукограда произошло ДТП. Автомобиль «Тойота» наехал на пешехода. В результате происшествия пострадал один человек.

Спустя два часа на улице Усачева в Обнинске человек оказался на пути автомобиля «Ниссан».

Оба происшествия произошли в зоне пешеходных переходов. В обоих случаях пострадавшим потребовалась помощь медиков. Тяжесть травм и причины ДТП устанавливаются.

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