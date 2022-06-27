Утром в Калужской области загорелся дачный дом

В понедельник, 27 июня, в Обнинске загорелся дачный дом. Пожар возник около 7 часов утра в СНТ «Энергетик», как сообщают в управлении МЧС.

В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Теперь специалисту предстоит определить причину пожара.

— Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 11 человек, 3 единицы техники, – уточняют в управлении. – На место направлен инспектор ГПН.

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