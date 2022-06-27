Мотоцикл «Кавасаки» и «ВАЗ» столкнулись в Калужской области

В воскресенье, 26 июня, в Малоярославецком районе Калужской области произошло ДТП, как сообщает ГУ МЧС России по Калужской области.

Около 17 часов 40 минут на 116 км трассы М-3 «Украина» столкнулись автомобиль «ВАЗ 2107» и мотоцикл «Кавасаки».

В результате происшествия пострадал мотоциклист. Ему потребовалась помощь медиков. Тяжесть травм пострадавшего и причины ДТП уточняются.

— На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, – уточняют в ГУ МЧС.

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