Велосипед и автомобиль «Лада» столкнулись в Калуге

В субботу вечером, 25 июня, в Калуге произошло ДТП. Об аварии сообщает ГУ МЧС России по Калужской области.

Около 18 часов 15 минут на 6 км автодороги «Калуга-Медынь» столкнулись автомобиль «Лада Веста» и велосипед. В результате происшествия пострадал человек.

Тяжесть травм пострадавшего и причины ДТП уточняются.

По сообщению МЧС, на месте работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.

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