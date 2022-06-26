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В Калужской области «Фольксваген» от удара разорвало пополам

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС России по Калужской области
Опубликовано: 26.06.2022 13:11 0 58
В Калужской области «Фольксваген» от удара разорвало пополам

В субботу, 25 июня, в Боровском районе произошло ДТП. Около 4 часов 40 минут утра в городе Балабаново-1 на улице Дзержинского «Фольксваген» наехал на дерево, об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области.

Удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало пополам.

В результате аварии пострадал водитель немецкого автомобиля. Тяжесть травм пострадавшего и причины ДТП уточняются.

– Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 8 человек и 3 единицы техники, – уточняет ГУ МЧС России по Калужской области, – в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС России по Калужской области
Опубликовано: 26.06.2022 13:11 0 58
Тэги: дтп мчс авария
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