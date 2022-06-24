В Калуге «Газель» загорелась на Грабцевском шоссе
Около 11:00 в пятницу, 24 июня, в Калуге на Грабцевском шоссе произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, вспыхнул моторный отсек у грузового автомобиля «Газель».
Никто из людей не пострадал. Машину удалось потушить, и огонь не распространился на кабину.
Причины пожара устанавливаются.
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