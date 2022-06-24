В Калуге женщина и ребенок пострадали в ДТП на улице Московской

Как мы уже рассказывали, вечером 23 июня на улице Московской в Калуге произошло ДТП. Подробности в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулем «Форда Фокус» ехала в сторону улицы Кибальчича, не соблюдала дистанцию и в районе сквера имени Кубяка врезалась в попутную «Шкоду Рапид».

Различные травмы получили сама предполагаемая виновница и ехавшая с ней 13-летняя девочка.

Ранее, напомним, в МЧС рассказывали, что участником ДТП был и водитель «Хендая», который въехал в «Форд», однако в сводке дорожной полиции он не упоминается.

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