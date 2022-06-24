В Калуге 50-летний мужчина пострадал при падении в троллейбусе

Около 7 утра в четверг, 23 июня, на улице Моторной в Калуге в ДТП пострадал пассажир троллейбуса. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, водитель троллейбуса отъезжал от остановки, и в этот момент в салоне упал 50-летний мужчина.

Пострадавшего доставили в БСМП. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.