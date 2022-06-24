В Калуге ушел из больницы и пропал 83-летний мужчина

В Калуге пропал 83-летний Владимир МОРОЗОВ. В пятницу об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина ушел из больницы в неизвестном направлении 23 июня.

По данным волонтеров, он нуждается в медицинской помощи.

Опубликованы фото и приметы пропавшего:

Рост – 160 см,

Худощавый,

Седые волосы,

Голубые глаза,

Коричневая кофта, черные с белыми вставками брюки, тапочки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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