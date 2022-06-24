В Калуге массовое ДТП произошло на улице Московской

Около 18:30 в четверг, 23 июня, на улице Московской в Калуге столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, друг в друга врезались «Шкода», «Форд» и «Хендай», двигавшиеся в одном направлении.

Пострадали как минимум два человека, рассказали в МЧС.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.