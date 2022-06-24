В Калуге массовое ДТП произошло на улице Московской
Около 18:30 в четверг, 23 июня, на улице Московской в Калуге столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, друг в друга врезались «Шкода», «Форд» и «Хендай», двигавшиеся в одном направлении.
Пострадали как минимум два человека, рассказали в МЧС.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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