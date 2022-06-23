В Калужской области 30-летний мужчина пострадал в перевернувшемся «Инфинити»

Как мы уже рассказывали, около 17:00 в среду, 22 июня, на дороге Калуга – Вязьма в Юхновском районе перевернулся автомобиль «Инфинити» Подробности об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 30-летний водитель иномарки не справился с управлением, когда ехал в сторону Калуги. Машина перевернулась в кювете.

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник аварии.

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