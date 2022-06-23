В Калужской области нашли восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны

В среду, 22 июня, на территории Калужской области обнаружены восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В Ульяновском районе в поле в трех километрах от деревни Старица нашли артиллерийский снаряд.

В лесу рядом с деревней Усты Думиничского района лежали две противотанковые мины, две гранаты и минометная мина.

В деревне Михеево Малоярославецкого района и деревне Сильковичи Барятинского района найдено по одному артиллерийскому снаряду.

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