В Калужской области фура врезалась в стоящий «Ниссан»

Как мы уже рассказывали, на дороге Калуга – Вязьма около 19:30 во вторник столкнулись фура «МАН» и легковой автомобиль «Ниссан». В этом ДТП пострадал 73-летний водитель «Ниссана», сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 51-летний мужчина за рулем грузовика допустил занос и врезался в водительскую сторону стоящего «Ниссана».

Пострадавший пенсионер находился внутри легковушки. У него зафиксированы различные травмы.

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