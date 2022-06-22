В Калужской области 29-летний водитель «Нивы» врезался в мопед

Как мы уже рассказывали, в Юхнове днем 21 июня произошло ДТП. О причинах в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 29-летний водитель «Нивы» на перекрестке не уступил дорогу мопеду.

В результате столкновения травмы получил 64-летний водитель мопеда. Его доставили в областную больницу в Калугу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.