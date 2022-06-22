В Обнинске водитель «Шевроле» сбил 34-летнюю женщину

Около 12:30 во вторник на улице Энгельса в Обнинске сбили пешехода. Подробности 22 июня сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 80-летний мужчина за рулем «Шевроле» выезжал со двора и сбил 34-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть недалеко от пешеходного перехода.

Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение.

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