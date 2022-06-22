В Калужской области мотоциклист попал в реанимацию после столкновения с грузовиком

Как мы уже рассказывали, утром 21 июня в Сухиничах произошло ДТП на улице Интернациональной. Подробности об этом происшествии в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 33-летний мужчина на мотоцикле выехал на встречную полосу и врезался в попутный грузовик ЗИЛ, водитель которого начал поворачивать налево.

Травмы получил сам предполагаемый виновник. Он попал в реанимацию.

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