В Калужской области 32-летняя женщина пострадала в столкновении «Киа» и «Пежо»
Как мы уже рассказывали утром 21 июня на трассе А130 в черте города Белоусово Жуковского района столкнулись два легковых автомобиля. Подробности в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 34-летний водитель «Киа Рио» двигался по обочине и допустил столкновение с «Пежо 408», водитель которого разворачивался на перекрестке.
Различные травмы получила 32-летняя пассажирка «Киа».
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