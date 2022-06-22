В Калужской области 32-летняя женщина пострадала в столкновении «Киа» и «Пежо»

Как мы уже рассказывали утром 21 июня на трассе А130 в черте города Белоусово Жуковского района столкнулись два легковых автомобиля. Подробности в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Киа Рио» двигался по обочине и допустил столкновение с «Пежо 408», водитель которого разворачивался на перекрестке.

Различные травмы получила 32-летняя пассажирка «Киа».

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