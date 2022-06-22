В Калужской области «Ниссан» столкнулся с фурой

Вечером во вторник, 21 июня, легковой автомобиль «Ниссан» и грузовик «МАН» столкнулись на дороге Калуга – Вязьма. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла в селе Щелканово Юхновского района. У «Ниссана» разбита водительская сторона.

По данным МЧС, пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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