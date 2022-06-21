В Калужской области 33-летний мотоциклист пострадал в столкновении с грузовиком

Около 9 утра во вторник, 21 июня, в Калужской области произошла очередная авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, в Сухиничах на улице Интернациональной столкнулись грузовик ЗИЛ и мотоцикл «Омакс».

С различными травмами в больницу попал 33-летний мотоциклист.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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