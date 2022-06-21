В Калуге 37-летний водитель «Оки» пострадал в столкновении с «Ауди»

Как мы уже рассказывали, 20 июня на перекрестке улиц Мичурина и Николо-Козинской в Калуге столкнулись автомобили «Ока» и «Ауди». Подробности об этом происшествии во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Оки» ехал по Мичурина и не уступил дорогу «Ауди». Ударом малолитражку отбросило на тротуар.

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник ДТП.

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