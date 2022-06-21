В Калуге двухлетний мальчик выпал из окна на улице Георгия Амелина

В понедельник, 20 июня, в Калуге из окна квартиры в доме на улице Георгия Амелина выпал двухлетний мальчик. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Ребенок с различными травмами госпитализирован в больницу.

- Мальчик находился на кухне с мамой, которая готовила еду, - рассказали в Следственном комитете. - Ребенок в это время сидел на подоконнике, и в какой-то момент облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Мальчик упал на газон, получил телесные повреждения - ушибы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняют условия жизни ребенка. Мальчик воспитывается в семье приезжих, при установлении обстоятельств произошедшего возникли сложности из-за слабого знания родителями русского языка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи еще раз просят калужан не оставлять детей без присмотра.

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