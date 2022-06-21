В Медыни водитель «Мицубиси» сбил пешехода

Около 10 утра 20 июня в Медыни в ДТП пострадал пешеход. Подробности во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 68-летний водитель легкового автомобиля «Мицубиси» на проспекте Ленина двигался задним ходом по тротуару и сбил 59-летнего мужчину.

Пострадавшего отвезли в областную больницу в Калугу.

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