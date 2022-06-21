В Калужской области водитель «Лады» сбил 57-летнего мужчину на переходе

Утром 20 июня в Жуковском районе Калужской области сбили пешехода. Подробности сообщили во вторник в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, на трассе А130 в черте деревни Дроздово 32-летний водитель «Лады Гранта» ехал в сторону Москвы в крайней левой полосе и сбил 57-летнего пешехода. Пострадавший пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пешехода с различными травмами отвезли в КБ №8 Обнинска. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.