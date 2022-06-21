В Калужской области «Киа» врезался в столб, пострадала 57-летняя женщина

Как мы уже рассказывали, в ночь на 20 июня в Малоярославецком районе на трассе М3 «Украина» врезался в столб автомобиль «Киа Оптима». Подробности сообщили во вторник в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 25-летний водитель «Киа» ехал со стороны Калуги и в районе Детчино не справился с управлением. Машина врезалась в столб.

Различные травмы получила 57-летняя пассажирка легковушки. С травмами ее доставили в областную больницу в Анненках. Врачи оказали помощь и отпустили домой.

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