В Калужской области человек пострадал в столкновении «Киа» и «Пежо»

Около 8 утра во вторник, 21 июня, ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на трассе А130 в Жуковском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в черте города Белоусово столкнулись «Киа» и «Пежо».

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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