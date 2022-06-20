В Калуге 68-летняя женщина пострадала при столкновении «Ситроена» и «Хендая» на улице Степана Разина

Около 14:00 в воскресенье, 19 июня, на перекрестке улицы Степана Разина и 1-го Больничного переулка в Калуге произошло ДТП. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 44-летний водитель «Хендая» двигался вниз по Разина, поворачивал налево в сторону улицы Горького и не пропустил встречный «Ситроен».

Различные травмы получила 68-летняя женщина, управлявшая «Ситроеном». Госпитализация ей не понадобилась.

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