В Калужской области водитель автобуса устроил массовое ДТП

Около 14:30 в воскресенье, 19 июня, ДТП с участием автобуса и двух автомобилей произошло на трассе А130 рядом с Белоусово. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 41-летний водитель автобуса «Ютонг» не соблюдал дистанцию и врезался в «Хендай Элантра», а эта машина влетела в попутный «Рено Меган».

Различные травмы получил 68-летний водитель «Хендая».

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