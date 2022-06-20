В Калуге «Ока» вылетела на тротуар после столкновения с «Ауди»

Около 10 утра в понедельник, 20 июня, ДТП произошло на перекрестке улиц Мичурина и Николо-Козинской в Калуге. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, там столкнулись легковые автомобили «Ауди» и «Ока». От удара «Ока» вылетела на тротуар.

Различные травмы получил один человек, сообщили спасатели.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.