В Калужской области два человека пострадали в столкновении самосвала и «Рено»

В воскресенье, 19 июня, в Калужской области два человека пострадали в ДТП, которое произошло на дороге Малоярославец – Боровск. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 50-летний водитель самосвала «Татра» на перекрестке не уступил дорогу и врезался в «Рено Логан».

Различные травмы получили 68-летний водитель легковушки и его 68-летняя пассажирка.

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