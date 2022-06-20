В Калужской области 17-летняя девушка на велосипеде врезалась в остановившийся автомобиль

Около 16:15 18 июня в Тарусском районе в ДТП пострадала 17-летняя велосипедистка. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, в деревне Ладыжино девушка ехала по улице Окской и врезалась в остановившийся автомобиль «Джили».

Велосипедистку с различными травмами доставили в детскую областную больницу в Калугу.

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