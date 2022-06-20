В Калуге водитель «Шкоды» сбил восьмилетнего мальчика на улице Шахтеров

Вечером 17 июня на улице Шахтеров в Калуге в ДТП пострадал ребенок. Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 41-летний водитель «Шкоды» выезжал с прилегающей территории и сбил восьмилетнего мальчика, который шел по тротуару.

С места аварии ребенка доставили в областную больницу в Анненках. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

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