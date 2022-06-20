В Калужской области водитель «Киа» ночью врезался в столб

В ночь на понедельник, 20 июня, в Малоярославецком районе съехал с дороги и врезался в столб автомобиль «Киа Оптима». Об этом сообщили в ГУ МЧс по Калужской области.

Авария произошла примерно в 3:30.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением на трассе М3 «Украина» рядом с Детчино.

Пострадал один человек.

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