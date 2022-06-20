В Калуге «Опель» и «Лада» столкнулись на улице Тульской

Около 22:10 в воскресенье, 19 июня, на улице Тульской в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в районе перекрестка с улицей Степана Разина столкнулись автомобили «Опель Астра» и «Лада».

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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