Дорожники повредили газовую трубу на дороге от Северного до окружной Калуги

На стройке дороги от микрорайона Северный к окружной областной столицы дорожные рабочие задели газовую трубу. Об этом нам сообщали наши читатели.

- Гул свист жуткий, как от давления. Уже минут 30, - пишут наши читатели. - Видели как экскаватор работал рядом с газовой трубой.

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В аварийной службе газовой сети нам информацию сначала давать отказались. Спустя некоторое время мы получили официальный комментарий.

- При проведении работ дорожные службы повредили газопровод, над устранением работает аварийная бригада Газпром газораспределения, - сказала советник по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Калуга» Елена Кузнецова.

Как утвержают очевидцы, у СНТ «Заря» стоит жуткий запах газа.

В МЧС по Калужской области также подтверждают информацию об аварии.

- К нам информации об аварии поступила на пульт в 16.57. Все необходимые службы уже на месте, - отметили в ведомстве.

Мы будем следить за обстановкой.

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