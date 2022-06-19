Главная Новости Происшествия
Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

Дорожники повредили газовую трубу на дороге от Северного до окружной Калуги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.06.2022 18:04 4 1129

На стройке дороги от микрорайона Северный к окружной областной столицы дорожные рабочие задели газовую трубу. Об этом нам сообщали наши читатели. 

- Гул свист жуткий, как от давления. Уже минут 30, - пишут наши читатели. - Видели как экскаватор работал рядом с газовой трубой.

Видео нашего корреспондента смотрите в телеграм-канале.

В аварийной службе газовой сети нам информацию сначала давать отказались. Спустя некоторое время мы получили официальный комментарий.

- При проведении работ дорожные службы повредили газопровод, над устранением работает аварийная бригада Газпром газораспределения, - сказала советник по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Калуга» Елена Кузнецова.

Как утвержают очевидцы, у СНТ «Заря» стоит жуткий запах газа.

В МЧС по Калужской области также подтверждают информацию об аварии.

- К нам информации об аварии поступила на пульт в 16.57. Все необходимые службы уже на месте, - отметили в ведомстве.

Мы будем следить за обстановкой.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.06.2022 18:04 4 1129
Тэги: газ калуга северный авария мчс труба
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Особенности вступления в СРО проектировщиков
Эвакуатор для автомобиля: виды и комплектация техники, особенности ее выбора
Сколько делается кредитная карта

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru