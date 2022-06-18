«Ховер» и мопед не смогли разъехаться в Калужской области

В пятницу вечером, 17 июня, произошло ДТП в поселке Воротынск Бабынинского района. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Калужской области.

Около 21 часа 20 минут на улице Березовой столкнулись автомобиль «Ховер» и мопед.

В результате аварии пострадал один человек. Причины ДТП и состояние пострадавшего уточняются.

ГУ МЧС России по Калужской области:

- На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.

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