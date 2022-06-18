Самокат оказался на пути «Шкоды» в Калуге

В пятницу вечером, 17 июня, произошло ДТП в Калуге, об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области. В миккрорайоне Малинники, на улице Шахтеров, автомобиль "Шкода" сбил человека на самокате. В результате ДТП есть пострадавший. Подробности происшествия уточняются.

По неподтвержденной информации, под колеса автомобиля мог попасть ребенок. Поблизости от места происшествия находится сквер с детской площадкой.

ГУ МЧС России по Калужской области:

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники.

Уважаемые участники дорожного движения! МЧС напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей.

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