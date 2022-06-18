«Мазда» на скорости влетела в припаркованные автомобили в Калуге

В пятницу, 17 июня, в Калуге произошла авария, об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области.

Около 16 часов 20 минут на улице Марата автомобиль «Мазда» влетел в припаркованный «Киа». От удара «Киа» столкнулся с другим припаркованным транспортом.

По предварительным данным, пострадал водитель «Мазды». Как сообщают очевидцы, водителю стало плохо за рулем.

Причины аварии и тяжесть травм пострадавшего уточняются.

ГУ МЧС России по Калужской области:

— На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.

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